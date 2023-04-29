В сети обсуждают эмоциональный взрыв Роналду

В пятницу вечером «Аль-Наср» в саудовской лиге разгромил «Аль-Раед» со счётом 4:0. Автором одного из голов стал звёздный нападающий Криштиану Роналду. Но в сети болельщики обсуждают не только прекращение голевой засухи звёздного португальца, но и эпизод с его участием в чужой штрафной площади. Роналду оказался на газоне и ждал назначения пенальти, но свисток арбитра промолчал. 38-летний форвард был в ярости - Криштиану захлестнули эмоции, и он активно выражал своё недовольство. Впрочем, это ничего не изменило.

Всего в саудовской лиге Роналду провёл 12 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 2 голевых паса на партнёров.