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Саудовская Аравия. Премьер-лига

В сети обсуждают эмоциональный взрыв Роналду

29 Апреля 2023 • 14:28 Комментировать

В пятницу вечером «Аль-Наср» в саудовской лиге разгромил «Аль-Раед» со счётом 4:0. Автором одного из голов стал звёздный нападающий Криштиану Роналду. Но в сети болельщики обсуждают не только прекращение голевой засухи звёздного португальца, но и эпизод с его участием в чужой штрафной площади. Роналду оказался на газоне и ждал назначения пенальти, но свисток арбитра промолчал. 38-летний форвард был в ярости - Криштиану захлестнули эмоции, и он активно выражал своё недовольство. Впрочем, это ничего не изменило.

Всего в саудовской лиге Роналду провёл 12 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 2 голевых паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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