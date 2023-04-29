В матче очередного тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Садд», за который выступает звездный нападающий Криштиану Роналду, встречался с клубом «Аль-Раед». Команда 38-летнего португальца отпраздновала разгромную победу со счетом 4:0.

В прошедшем матче один из мячей в активе Криштиану. Нападающий прервал свою безголевую серию, насчитавшую три поединка подряд.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел 12 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами (четыре – с пенальти) и двумя результативными передачами.

«Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Аль-Иттихада» на три балла.