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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду прокомментировал разгромную победу «Аль-Насра»

29 Апреля 2023 • 07:25 Комментировать

Португальский форвард Криштиану Роналду, выступающий в Саудовской Аравии за «Аль-Наср», посредством своих социальных сетей высказался о разгромной победе над клубом «Аль-Раед» (4:0).

«Классная победа. Парни – молодцы. Отдельная благодарность нашим болельщикам, они как всегда были невероятны», - говорится в публикации 38-летнего бомбардира.

Благодаря этой победе «Аль-Наср» смог прервать трехматчевую безвыигрышную серию. В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии команда Роналду располагается на втором месте, отставая от идущего первым «Аль-Иттихада» на три пункта.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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