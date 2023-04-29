Роналду прокомментировал разгромную победу «Аль-Насра»

Португальский форвард Криштиану Роналду, выступающий в Саудовской Аравии за «Аль-Наср», посредством своих социальных сетей высказался о разгромной победе над клубом «Аль-Раед» (4:0).

«Классная победа. Парни – молодцы. Отдельная благодарность нашим болельщикам, они как всегда были невероятны», - говорится в публикации 38-летнего бомбардира.

Благодаря этой победе «Аль-Наср» смог прервать трехматчевую безвыигрышную серию. В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии команда Роналду располагается на втором месте, отставая от идущего первым «Аль-Иттихада» на три пункта.

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