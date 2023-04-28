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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду оправился от неудач: гол Криштиану позволил «Аль-Насру» разгромить «Аль-Раед»

28 Апреля 2023 • 23:30 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
4:0
Аль-Раед Бурайда
окончен

«Аль-Наср» и «Аль-Раед» сошлись в рамках 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Встреча состоялась 28 апреля в городе Эр-Рияд.

Протокол игры  
Аль-Наср Эр-Рияд4:0Аль-Раед Бурайда
(1:0) Роналду Криштиану4'  
(2:0) Гариб Абдуррахман55'  
(4:0) Аль-Сулейхим Абдулмаджид90'  
(3:0) Маран Мохаммад90'  
Аль-Акиди НавафАль-Ганам СултанКонан ГисленАльваро Гонсалес СоберонАлавжами АлиАль-Хайбари АбдуллаГуставо ДиасАль-Хассан АлиЯхья АйманГариб АбдуррахманРоналду Криштиану
Запасные: Аль-Бушайль НавафМаран МохаммадМаду АбдуллаАль-Фатил Мохаммед IIАль-Сулейхим АбдулмаджидМохаммед МаджидАль-Амри АбдулелаРосси Агустин ДаниэльМашарипов Джалолиддин
Лунг СилвиуСалем МохаммедАль-Фахад АбдуллаАль-Досери МохаммедФузир МухаммадАль-Беше МансорФарадж АвадДжокович ДамьянЭль-Беркауи КаримТавареш ЖулиоМитрицэ Александур
Запасные: Аль-Харби АхмадАль-Шаммари АбдулмалекМагрши АбдуллаАль-Раджеш МубаракАль-Гамди РаедАль-Хаззази НайефАль-Джебрин АбдулазизСобель Яхия
28 апреля.

 

К матчу 24-го тура «Аль-Наср» подходил в ужасном расположении духа. Проиграли «Аль-Хилялю» и в чемпионской гонке отстали уже на шесть очков, проиграли «Аль-Вахда» и в полуфинале вылетели из Кубка Короля. Две подряд пощёчины сопровождались постоянным новостями о неподобающем поведении Роналду и перестановках в совете директоров. Пока не наблюдается шикарного голливудского сценария после прихода великого КриРо.

Сокращать отставание от «Аль-Иттихада» предстояло в матче против «Аль-Раеда» и вот эту игру «Аль-Наср» начал очень мощно. Мотивация чувствовалась, стремление ощущалось. И такой настрой был вознаграждён уже на четвёртой минуте: Яхья вывалился на рандеву с голкипером, но переиграть того не сумел, зато мяч подхватил Аль-Ганам, навесил на дальнюю штангу, а там Криштиану Роналду поразил пустой угол – 1:0.

«Аль-Наср» хватку ослаблять не стал. Талиска в этот вечер отсутствовал, его функцию по бомбардировке дальними ударами взял на себя Гариб и дважды приложился очень опасно, но сначала получилось чуть левее створа, а затем спас голкипер Силвиу Лунг. Далее «Аль-Наср» взял перерыв, продолжив давление уже во втором тайме. И опять поспособствовал нужному развитию событий резкий старт.

Не прошло и десяти минут во второй половине матча, как Луис Густаво выполнил навес, Криштиану Роналду сбросил мяч к 11-метровой отметке, оттуда Яхья сыграл чуть левее и Гариб решил эпизод, убрав на замахе защитника и пробив точно – 2:0. Следом ещё и Криштиану Роналду претендовал на пенальти, свалившись в штрафной площади после подката Аль-Раджеша. Долго негодовал португалец, однако арбитр сбегал посмотреть повтор, а фола так и не нашёл.

В концовке у Роналду был шанс на дубль, но в этот вечер оборона «Аль-Раеда» воспротивилась. Вроде прошла быстрая атака, Аль-Ганам с фланга катил очень удобно и Криштиану в касание пробил хорошо, но на «ленточке» голкипера подстраховал защитник, остановивший мяч в углу ворот. Но в этот вечер зрители всё же увидели. На 90-й минуте Машарипов забежал по левому краю и прострелил от лицевой, а Мохаммад Маран показал Роналду, как нужно замыкать такие прострелы – 3:0.

А в компенсированное время прилетел и четвёртый. Вышедший на замену Аль-Сулейхим из-за пределов штрафной площади пальнул в «девятку» - 4:0. Немного оправились от неудачных матчей футболисты «Аль-Насра». Победа над «Аль-Раедом» позволяет продолжить золотую гонку, правда, «Аль-Иттихад» всё равно опережает команду Роналду на три очка и ещё имеет матч в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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