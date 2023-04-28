Роналду и шашлык не связаны – теперь подтвердили и в клубе

В «Аль-Насре» опровергли достоверность информации, появившейся в СМИ несколько часов назад, согласно которой президент клуба Мусалли аль-Муаммар сказал нелицеприятные слова, касающиеся португальского футболиста Криштиану Роналду.

Данные слова появились под занавес четверга нынешней недели, их источником стало издание ArabiaNews50.

«Президент нашего клуба в последнее время даже не давал интервью, никто не знает, что это за источник - ArabiaNews50», - заявил глава пресс-службы «Аль-Насра» Аль Валида аль Мухайдаба, его слова приводит Antena 2.

Напомним, ранее эти слова уже успел опровергнуть сотрудник издания Mundo Deportivo Ашраф Бен Аяд.