Слова аль-Муаммара о Роналду и шашлыке оказались выдумкой

Слова президента «Аль-Насра» Мусалли аль-Муаммара, ставящие в один ряд подписание контракта с португальским футболистом Криштиану Роналду и уменьшенной порцией шашлыка, оказались выдумкой. Об этом сообщил сотрудник издания Mundo Deportivo Ашраф Бен Аяд, подчеркнувший, что подобного рода заявлений на самом деле сделано не было.

Напомним недавно стало известно о том, что Мусалли аль-Муаммара якобы, по его же собственным словам, обманывали лишь два раза в жизни – один случай связан с шашлыком, другой – с нападающим.

«Аль-Наср» в данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.