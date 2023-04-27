Президент «Аль-Насра» вынес Роналду мощным панчем

Президент «Аль-Насра» Мусалли аль-Муаммар резко высказался о громком трансфере, который клуб провернул в конце прошлого года. Тогда «Аль-Наср» подписал контракт с Криштиану Роналду. Сообщалось, что в Саудовской Аравии португалец будет зарабатывать 200 миллионов евро за сезон.

«Меня обманывали всего два раза в жизни. Первый был, когда я заказал три шашлыка, а мне принесли два. А второй раз – когда я подписал Криштиану Роналду», - слова аль-Муаммара приводит Mundo Deportivo со ссылкой на ArabiaNews50.

Ранее появлялась информация о том, что аль-Муаммар подал в отставку после вылета «Аль-Насра» из Кубка короля Саудовской Аравии.

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