Президент «Аль-Насра» подал в отставку после вылета из Кубка

Мусалли аль-Муаммар подал в отставку с должности президента «Аль-Насра» после вылета команды из Кубка Короля Саудовской Аравии. Об этом на своих страницах рассказывает Saudi Gazette.

Напомним, что «Аль-Наср» вылетел из турнира по итогам полуфинала. Криштиану Роналду и компания с минимальным счётом 0:1 проиграли клубу «Аль-Вахда».

Что касается саудовской лиги, то там «Аль-Наср» сейчас занимает второе место в турнирной таблице. Команда отстаёт от лидирующего «Аль-Иттихада» на три очка, проведя при этом на одну игру больше.

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