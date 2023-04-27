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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Президент «Аль-Насра» подал в отставку после вылета из Кубка

27 Апреля 2023 • 20:37 Комментировать

Мусалли аль-Муаммар подал в отставку с должности президента «Аль-Насра» после вылета команды из Кубка Короля Саудовской Аравии. Об этом на своих страницах рассказывает Saudi Gazette.

Напомним, что «Аль-Наср» вылетел из турнира по итогам полуфинала. Криштиану Роналду и компания с минимальным счётом 0:1 проиграли клубу «Аль-Вахда».

Что касается саудовской лиги, то там «Аль-Наср» сейчас занимает второе место в турнирной таблице. Команда отстаёт от лидирующего «Аль-Иттихада» на три очка, проведя при этом на одну игру больше.

Футболист «Аль-Вахда» рассказал, как его разочаровал Роналду

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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