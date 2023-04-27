Роналду опубликовал пост после провального матча «Аль-Насра»

Звездный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал пост в социальных сетях после поражения от клуба «Аль-Вахда» (0:1) в полуфинале Кубка Саудовской Аравии.

«Мы будем продолжать упорно бороться и работать. Готовимся к следующим матчам», - гласит сообщение 38-летнего нападающего в социальных сетях.

Напомним, что Роналду переехал в Саудовскую Аравию в январе текущего года. Криштиану подписал с «Аль-Насром» контракт на два с половиной года. Его заработная плата составляет 200 миллионов евро.

Португалец провел 14 матчей за «Аль-Наср», в которых отметился 11 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.