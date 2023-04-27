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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Джорджина отреагировала на слухи о разрыве с Роналду

27 Апреля 2023 • 11:08 Комментировать (2)

Джорджина Родригес, возлюбленная звезды мирового футбола Криштиану Роналду, прокомментировала слухи о возможном разрыве отношений с португальцем.

«Злопыхатели придумывают слухи, сплетники их распространяют, а идиоты верят им», - оставила сообщение девушка в своих социальных сетях.

Ранее в СМИ появилась информация, что Роналду недоволен расточительностью Джорджины в плане финансов. Криштиану и Родригес давно состоят в отношениях, но официально их не узаконили. У пары есть общие дети.

Роналду с начала нынешнего года выступает в Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». Он подписал контракт на 2,5 сезона с окладом в размере 200 миллионов евро.

Роналду недоволен Джорджиной - пара может расстаться

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Джорджина Родригес
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Комментарии (2)
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Alex1972
27 Апреля 2023 в 11:57
А-ха-ха-ха...💃..
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