Джорджина отреагировала на слухи о разрыве с Роналду

Джорджина Родригес, возлюбленная звезды мирового футбола Криштиану Роналду, прокомментировала слухи о возможном разрыве отношений с португальцем.

«Злопыхатели придумывают слухи, сплетники их распространяют, а идиоты верят им», - оставила сообщение девушка в своих социальных сетях.

Ранее в СМИ появилась информация, что Роналду недоволен расточительностью Джорджины в плане финансов. Криштиану и Родригес давно состоят в отношениях, но официально их не узаконили. У пары есть общие дети.

Роналду с начала нынешнего года выступает в Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». Он подписал контракт на 2,5 сезона с окладом в размере 200 миллионов евро.

Роналду недоволен Джорджиной - пара может расстаться