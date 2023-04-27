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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду недоволен Джорджиной - пара может расстаться

27 Апреля 2023 • 07:08 Комментировать (3)

Звездный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду близок к расставанию со своей возлюбленной Джорджиной Родригес. Об этом рапортуют журналисты Ajansspor.

«Джорджина постоянно ходит по торговым центрам. Она практически каждый день проводит там. Меня это раздражает. Она только тратит и тратит, больше ничего не делает», - передает источник слова 38-летнего португальского футболиста.

Стоит отметить, что Роналду и Родригес не связаны узами брака, несмотря на длительные отношения. У пары есть совместные дети.

Криштиану играет за «Аль-Наср» с января 2023 года. Заработная плата португальца составляет 200 миллионов евро за сезон.

Роналду опять недоволен в «Аль-Насре»

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Джорджина Родригес
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