Футболист «Аль-Вахда» рассказал, как его разочаровал Роналду

На днях клуб «Аль-Вахда» обыграл «Аль-Наср» с минимальным счётом 1:0 в полуфинале Кубка короля Саудовской Аравии. Футболист Жан-Давид Богёйль рассказал о том, как он подошёл к Криштиану Роналду после финального свистка. По словам игрока, он оказался «немного разочарован».

«Он пожал мне руку, даже не глядя на меня, с очень презрительным видом. Я понимаю, что он был разочарован поражением, но его отношение меня удивило. Даже по ходу игры он был раздражённым, кричал на своих партнёров по команде», - сказал Богёйль, чьи слова приводит L’Equipe.

Напомним, что Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала года. Контракт 38-летнего португальца рассчитан до средины 2025 года.

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