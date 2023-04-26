Экс-игрок сборной Франции: «Роналду стал объектом ненависти»

Бывший футболист сборной Франции Кристоф Жалле высказался о Криштиану Роналду, выступающем за «Аль-Наср». В последнее время звёздный португалец регулярно сталкивался с критикой, в частности за непристойный жест после матча.

«Роналду стал объектом ненависти. Это не может нравиться. Он легенда спорта, но вот-вот всё испортит.

Я бы предпочёл снова увидеть Криштиану в «Спортинге». Не понимаю, почему он принял такое решение [перейти в «Аль-Наср»]», - сказал Жалле Canal+.

Добавим, что в 11 матчах саудовской лиги Криштиану Роналду записал на свой счёт 11 голов.

Массажист рассказал, номера каких девушек он узнавал для Роналду