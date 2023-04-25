Роналду опять недоволен в «Аль-Насре»

Звездный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду вступил в конфликт с тренерским штабом команды по ходу поединка против «Аль-Вехды» в полуфинале Кубка Саудовской Аравии. Покидая поле после первого тайма, 38-летний португалец что-то раздраженно высказывал в сторону тренеров.

Встреча завершилась минимальным поражением «Аль-Насра» со счетом 0:1. Команда Роналду сенсационно вылетела из турнира.

Криштиану пополнил ряды «Аль-Насра» в начале 2023 года, подписав соглашение на 2,5 сезона. В нынешней кампании нападающий провел 13 поединков во всех турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

«Аль-Наср» выгнал тренера после недовольства Роналду