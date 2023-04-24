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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Аль-Наср» с Криштиану Роналду и в большинстве проиграл аутсайдеру, вылетев из Кубка Короля

24 Апреля 2023 • 23:00 Комментировать (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
0:1
Аль-Вахда Мекка
1 16.00 X 3.95 2 1.09
2-й тайм

«Аль-Наср» и «Аль-Вахда» сошлись в полуфинале Кубка Короля Саудовской Аравии. Встреча плей-офф турнира состоялась 24 апреля в городе Эр-Рияд.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Аль-Наср Эр-Рияд0:1Аль-Вахда Мекка
  23'Богёйль Жан-Давид (0:1)
Аль-Акиди НавафАль-Ганам СултанАльваро Гонсалес СоберонКонан ГисленАль-Хайбари АбдуллаГуставо ДиасАль-Хассан АлиТалиска АндерсонГариб АбдуррахманРоналду КриштиануАль-Алива Абдулазиз
Запасные: Аль-Бушайль НавафМаран МохаммадМаду АбдуллаАль-Фатил Мохаммед IIАль-Сулейхим АбдулмаджидРосси Агустин ДаниэльМашарипов Джалолиддин
Мунир Моханд  90'Курди АмириАль-Хафит Абдулла  24'  53'Дуарте ОскарБукхари АбдуллаФажр ФайчальБакшвин Валид  61'Йода КаримАнсельмоБогёйль Жан-ДавидНаджи Яхья
Запасные: Макки АлиАль-Савади СултанАль-Акуз СултанАтиа АбдулкуддусАль-Джейзани Хамад  89'Аль-Гамди Ахмед ХаззаНур Абдулазиз
24 апреля.

 

В полуфинале Кубка Короля «Аль-Насру» Криштиану Роналду достался слабый соперник («Аль-Вахда» находится аккурат над зоной вылета), однако скептически относится к этому матчу фаворит не стал. После поражения от «Аль-Хиляля» чемпионство уплывает от команды Криштиану Роналду, поэтому нельзя допустить оплошности ещё и в кубковом турнире.

В стартовом составе вышли все главные звёзды: Роналду, Талиска, Гариб, Конан, Луис Густаво. С первых же минут начали они осаждать ворота соперника, комбинировать на чужой половине поля. Немного хромала точность, ведь из четырёх пристрелочных ударов за первые 15 минут в створ попал лишь один, но свою позицию «Аль-Наср» обозначил. Только за победой вышла команда Криштиану Роналду, никаких скидок на слабость соперника делать не собиралась.

Вот только проблема была в том, что многочисленные забросы на португальца ничего опасного не несли. «Аль-Вахда» зато умудрилась забить в первой же атаке. Дуарте пробежался по флангу и вырезал банальный кросс, а Жан-Давид Богёйль умудрился в борьбе с защитником замкнуть подачу точным ударом через себя – 0:1. И далее вновь изученный сценарий: мяч доставляют Роналду, а португальца затем накрывают, или Талиска бьёт со всех дистанций, немного не попадая в створ.

Если удары Андерсона Талиски ещё несли угрозу, правда, точность всё-таки подводила слегка, то Криштиану Роналду первый тайм провалил и на перерыв ушёл с недовольным видом. А его команда – в ранге проигрывающей стороны, пропустив с единственного удара в створ. Зато вторую половину КриРо начал активно: сначала опасно пробил после подачи от угла поля – спас гостей голкипер, а затем «удалил» Аль-Хатифа. Только у Абдуллы была жёлтая карточка в первом тайме, но именно он сфолил на Роналду и досрочно отправился на отдых.

В большинстве у «Аль-Насра» моментов прибавилось, но Аль-Хассан уверенно мазал. Сначала он после передачи Талиски не реализовал выход один на один, а затем после падения бразильца и отскока, в суматохе не смог попасть в пустой угол ворот. «Аль-Вахда» закрылась и без особых проблем удержала минимальное преимущество, но в концовке у Роналду всё-таки был момент для спасения. Гариб прострелил, Криштиану с линии вратарской замыкал, но пальнул точно в перекладину. Хозяев подвела реализация, а гостям для победы хватило единственного точного удара.

Очередной болезненный укол получает «Аль-Наср» Криштиану Роналду. Оступились в чемпионской гонке, а теперь ещё и вылетели из Кубка Короля.

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Криштиану Роналду Аль-Наср
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АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД АЛЬ-ВАХДА МЕККА
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Комментарии (1)
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Alex1972
24 Апреля 2023 в 23:12
"Новый вызов" в Южной Африке удался на славу... Может ему попробовать перейти в чемп СА?... А-ха-ха-ха...😄🙆..
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