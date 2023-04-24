«Аль-Наср» с Криштиану Роналду и в большинстве проиграл аутсайдеру, вылетев из Кубка Короля

«Аль-Наср» и «Аль-Вахда» сошлись в полуфинале Кубка Короля Саудовской Аравии. Встреча плей-офф турнира состоялась 24 апреля в городе Эр-Рияд.

В полуфинале Кубка Короля «Аль-Насру» Криштиану Роналду достался слабый соперник («Аль-Вахда» находится аккурат над зоной вылета), однако скептически относится к этому матчу фаворит не стал. После поражения от «Аль-Хиляля» чемпионство уплывает от команды Криштиану Роналду, поэтому нельзя допустить оплошности ещё и в кубковом турнире.

В стартовом составе вышли все главные звёзды: Роналду, Талиска, Гариб, Конан, Луис Густаво. С первых же минут начали они осаждать ворота соперника, комбинировать на чужой половине поля. Немного хромала точность, ведь из четырёх пристрелочных ударов за первые 15 минут в створ попал лишь один, но свою позицию «Аль-Наср» обозначил. Только за победой вышла команда Криштиану Роналду, никаких скидок на слабость соперника делать не собиралась.

Вот только проблема была в том, что многочисленные забросы на португальца ничего опасного не несли. «Аль-Вахда» зато умудрилась забить в первой же атаке. Дуарте пробежался по флангу и вырезал банальный кросс, а Жан-Давид Богёйль умудрился в борьбе с защитником замкнуть подачу точным ударом через себя – 0:1. И далее вновь изученный сценарий: мяч доставляют Роналду, а португальца затем накрывают, или Талиска бьёт со всех дистанций, немного не попадая в створ.

Если удары Андерсона Талиски ещё несли угрозу, правда, точность всё-таки подводила слегка, то Криштиану Роналду первый тайм провалил и на перерыв ушёл с недовольным видом. А его команда – в ранге проигрывающей стороны, пропустив с единственного удара в створ. Зато вторую половину КриРо начал активно: сначала опасно пробил после подачи от угла поля – спас гостей голкипер, а затем «удалил» Аль-Хатифа. Только у Абдуллы была жёлтая карточка в первом тайме, но именно он сфолил на Роналду и досрочно отправился на отдых.

В большинстве у «Аль-Насра» моментов прибавилось, но Аль-Хассан уверенно мазал. Сначала он после передачи Талиски не реализовал выход один на один, а затем после падения бразильца и отскока, в суматохе не смог попасть в пустой угол ворот. «Аль-Вахда» закрылась и без особых проблем удержала минимальное преимущество, но в концовке у Роналду всё-таки был момент для спасения. Гариб прострелил, Криштиану с линии вратарской замыкал, но пальнул точно в перекладину. Хозяев подвела реализация, а гостям для победы хватило единственного точного удара.

Очередной болезненный укол получает «Аль-Наср» Криштиану Роналду. Оступились в чемпионской гонке, а теперь ещё и вылетели из Кубка Короля.