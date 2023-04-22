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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду опубликовал новый пост

22 Апреля 2023 • 09:26 Комментировать

Звездный нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду посредством социальных сетей поздравил мусульман с Ураза-байрамом.

«Сконцентрирован на подготовке к полуфиналу. Ид мубарак всем празднующим», - оставил сообщение 38-летний португальский форвард в социальной сети.

Криштиану защищает цвета «Аль-Насра» с января текущего года. Он заключил контракт на два с половиной года, его заработная плата составляет 200 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии нападающий провел 11 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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