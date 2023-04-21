Роналду потерял синюю галочку в социальной сети в рамках «чистки Илона Маска»

Звёздный португальский футболист Криштиану Роналду потерял синюю галочку в одной из социальных сетей. Речь идёт о «Твиттере», который сейчас недоступен в России.

Произошло это в рамках так называемой «чистки Илона Маска». Миллиардер, который относительно недавно приобрёл компанию, отказался от прежней системы верификации аккаунтов. Теперь в этой социальной сети нужно будет платить за привилегированные аккаунты с синей птичкой.

Криштиану Роналду с начала года выступает за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии. В 11 матчах местной лиги 38-летний португалец забил 11 голов.

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