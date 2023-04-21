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Саудовская Аравия. Премьер-лига

В Саудовской Аравии приняли решение по Роналду

21 Апреля 2023 • 10:23 Комментировать

Дисциплинарный комитет футбольной ассоциации Саудовской Аравии принял решение по поступку нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Как сообщается на официальном сайте организации, 38-летний форвард не понесет наказания за непристойный жест, показанный фанатам после матча с «Аль-Хилялем» (0:2). Напомним, что Роналду схватил себя за пах в ответ на выкрики имени Лионеля Месси с трибун стадиона.

Звездный португалец переехал в Саудовскую Аравию в январе, заключив трудовое соглашение на 2,5 года.

В нынешнем сезоне Высшей лиги Криштиану провел 11 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Роналду могут арестовать и депортировать из Саудовской Аравии

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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