Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду могут арестовать и депортировать из Саудовской Аравии

20 Апреля 2023 • 09:07 Комментировать (3)

В Саудовской Аравии возмущены поведением португальского нападающего Криштиану Роналду, выступающего за «Аль-Наср». В недавнем поединке против «Аль-Хиляля» 38-летний звездный игрок показал непристойный жест, схватив себя за пах. Он так отреагировал на выкрики болельщиков, которые скандировали фамилию Лионеля Месси.

Адвокат Ноуф бин Ахмед сообщил, что собирается подать запрос в прокуратуру Саудовской Аравии об аресте и депортации Криштиану из страны.

Роналду пополнил ряды «Аль-Насра» в январе текущего года. В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии нападающий провел 11 матчей, отметившись 11 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Роналду грубо сфолил, схватив соперника за шею

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
One Live
20 Апреля 2023 в 10:34
Депортируют и еще 200 млн подкинут за рекламу)
Alex1972
20 Апреля 2023 в 10:25
Заклюют петуха и летом он сам свалит.. Хе..
ингерман
20 Апреля 2023 в 09:53
ай криш популярен поэтаму про нево и пишуць.. а про шмеция ваще ничего.. тока типа - шмеци перейдеть шмеци не перейдець.. скушна.. А-ха-ха-ха! )))
На Евро-Футболе:
Новости
19 Апреля
15:57 · Саудовская Аравия
В «Аль-Насре» отреагировали на скандальный жест Роналду 4
14:08 · Саудовская Аравия
Роналду провалил матч «Аль-Насра» – даже ни разу не попал в створ 1
10:25 · Саудовская Аравия
Роналду грубо сфолил, схватив соперника за шею 3
10:02 · Саудовская Аравия
У Роналду началась голевая засуха
18 Апреля
23:23 · Саудовская Аравия
Саудовские журналисты удивлены - Роналду покрывает ногти лаком 2
17:50 · Саудовская Аравия
Роналду составил звёздную сборную из тех, с кем играл 1
13:14 · Саудовская Аравия
Роналду опубликовал радостный пост
16 Апреля
09:06 · Саудовская Аравия
Аргентинский тренер отказался работать с Роналду 4
15 Апреля
14:50 · Чемпионат мира 2026
Буфаль назвал свою цитату о Роналду фейком 1
14 Апреля
23:28 · Италия. Серия А
Погба и Роналду могут вновь стать одноклубниками
23:17 · Англия. Премьер-лига
Заха откажет клубам из Саудовской Аравии
17:26 · Чемпионат мира 2026
Буфаль: «Мне нравилось смотреть, как Роналду плачет» 1
11:58 · Англия. Премьер-лига
Месси и 50 игроков из топ-5 лиг Европы могут переехать в Саудовскую Аравию 1
13 Апреля
19:17 · Саудовская Аравия
«Аль-Наср» Роналду назначил нового тренера официально
17:18 · Саудовская Аравия
У Роналду будет новый тренер: «Аль-Наср» объявил об уходе Руди Гарсии 1 официально
Все новости