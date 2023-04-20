Роналду могут арестовать и депортировать из Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии возмущены поведением португальского нападающего Криштиану Роналду, выступающего за «Аль-Наср». В недавнем поединке против «Аль-Хиляля» 38-летний звездный игрок показал непристойный жест, схватив себя за пах. Он так отреагировал на выкрики болельщиков, которые скандировали фамилию Лионеля Месси.

Адвокат Ноуф бин Ахмед сообщил, что собирается подать запрос в прокуратуру Саудовской Аравии об аресте и депортации Криштиану из страны.

Роналду пополнил ряды «Аль-Насра» в январе текущего года. В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии нападающий провел 11 матчей, отметившись 11 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Роналду грубо сфолил, схватив соперника за шею