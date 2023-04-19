В «Аль-Насре» отреагировали на скандальный жест Роналду

Криштиану Роналду оказался под ударом. Уходя с поля после проигранного матча против «Аль-Хиляля», португалец схватился за область между ног, когда фанаты команды-соперницы скандировали фамилию Лионеля Месси. В Саудовской Аравии достаточно болезненно отреагировали на такой жест Роналду, считая, что звёздный футболист оскорбил болельщиков.

Руководители «Аль-Насра» дали комментарий для журналиста Мухаммеда аль-Энези. В клубе заявили, что Роналду схватился за область между ног из-за болезненного удара в пах, полученного по ходу матча.

«Роналду получил повреждение. В дуэли с соперником он получил удар в чувствительную область. Это подтверждённая информация. Что касается мнения болельщиков, они вольны думать, что хотят», - комментарий от журналиста приводит портал Goal.

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