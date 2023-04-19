Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

В Саудовской Аравии призывают выгнать Роналду из страны

19 Апреля 2023 • 15:50 Комментировать (4)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
2:0
Аль-Наср Эр-Рияд
окончен

Во вторник вечером в саудовской лиге проходил матч между «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром». После финального свистка Криштиану Роналду сделал непристойный жест, который фанаты «Аль-Хиляля» приняли на свой счёт. Дело в том, что они по ходу игры и после её завершения скандировали фамилию Лионеля Месси, пытаясь вывести Роналду из себя.

После случившегося Роналду попал в заголовки газет. Люди в Саудовской Аравии возмущены жестом звёздного футболиста, в том числе на фоне того, что сейчас идёт священный для мусульман месяц Рамадан. В социальных сетях был запущен хэштег – «Изгнать обидчика фанатов». Люди призывают выдворить Роналду из Саудовской Аравии.

В 11 матчах саудовской лиги Криштиану Роналду забил 11 голов.

Роналду сделал непристойный жест в ответ на кричалки о Месси

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (4)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
vif
19 Апреля 2023 в 16:37
Прогнозы футбольных матчей i n f o s t a v k i . r u
ингерман
19 Апреля 2023 в 16:33
ай болелы кричали шмеци-шмеци! как-будто звали ево.. ну а кришти показал им где гнома месцо.. усё сходица.. А-ха-ха-ха! )))
Alex1972
19 Апреля 2023 в 16:25
Выгнать из СА?.. Так он же в Южной Африке... А-ха-ха-ха...🧔🏻..
CHegevarra007
19 Апреля 2023 в 16:21
На что напросились, то и получили)))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Апреля
15:57 · Саудовская Аравия
В «Аль-Насре» отреагировали на скандальный жест Роналду 4
14:08 · Саудовская Аравия
Роналду провалил матч «Аль-Насра» – даже ни разу не попал в створ 1
10:25 · Саудовская Аравия
Роналду грубо сфолил, схватив соперника за шею 3
10:02 · Саудовская Аравия
У Роналду началась голевая засуха
18 Апреля
23:23 · Саудовская Аравия
Саудовские журналисты удивлены - Роналду покрывает ногти лаком 1
17:50 · Саудовская Аравия
Роналду составил звёздную сборную из тех, с кем играл 1
13:14 · Саудовская Аравия
Роналду опубликовал радостный пост
16 Апреля
09:06 · Саудовская Аравия
Аргентинский тренер отказался работать с Роналду 4
15 Апреля
14:50 · Чемпионат мира 2026
Буфаль назвал свою цитату о Роналду фейком 1
14 Апреля
23:28 · Италия. Серия А
Погба и Роналду могут вновь стать одноклубниками
23:17 · Англия. Премьер-лига
Заха откажет клубам из Саудовской Аравии
17:26 · Чемпионат мира 2026
Буфаль: «Мне нравилось смотреть, как Роналду плачет» 1
11:58 · Англия. Премьер-лига
Месси и 50 игроков из топ-5 лиг Европы могут переехать в Саудовскую Аравию 1
13 Апреля
19:17 · Саудовская Аравия
«Аль-Наср» Роналду назначил нового тренера официально
17:18 · Саудовская Аравия
У Роналду будет новый тренер: «Аль-Наср» объявил об уходе Руди Гарсии 1 официально
Все новости