В Саудовской Аравии призывают выгнать Роналду из страны

Во вторник вечером в саудовской лиге проходил матч между «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром». После финального свистка Криштиану Роналду сделал непристойный жест, который фанаты «Аль-Хиляля» приняли на свой счёт. Дело в том, что они по ходу игры и после её завершения скандировали фамилию Лионеля Месси, пытаясь вывести Роналду из себя.

После случившегося Роналду попал в заголовки газет. Люди в Саудовской Аравии возмущены жестом звёздного футболиста, в том числе на фоне того, что сейчас идёт священный для мусульман месяц Рамадан. В социальных сетях был запущен хэштег – «Изгнать обидчика фанатов». Люди призывают выдворить Роналду из Саудовской Аравии.

В 11 матчах саудовской лиги Криштиану Роналду забил 11 голов.

Роналду сделал непристойный жест в ответ на кричалки о Месси