Роналду сделал непристойный жест в ответ на кричалки о Месси

Во вторник «Аль-Наср» неудачно выступил в гостях у «Аль-Хиляла». Криштиану Роналду и компания проиграли с результатом 0:2. По ходу игры фанаты «Аль-Хиляля» пытались вывести Роналду из себя, скандируя фамилию Лионеля Месси. С такими действиями поклонников команд-соперниц Криштиану в Саудовской Аравии столкнулся не впервые.

Когда Роналду уходил с поля после поражения, фанаты «Аль-Хиляля» продолжали скандировать фамилию Месси. В какой-то момент звёздный футболист схватился за область между ног и, похоже, мельком взглянул на трибуну. Соответствующее видео появилось в социальных сетях. Непристойный жест Криштиану уже стал обсуждаемым.

Напомним, что Роналду в прошедшем матче за 90 минут даже не смог отметиться ударом в створ.