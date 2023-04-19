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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду провалил матч «Аль-Насра» – даже ни разу не попал в створ

19 Апреля 2023 • 14:08 Комментировать
Аль-Хиляль Эр-Рияд
2:0
Аль-Наср Эр-Рияд
окончен

Во вторник вечером «Аль-Наср» проиграл матч саудовской лиги против «Аль-Хиляля» - 0:2. Звёздный форвард Криштиану Роналду провёл на поле 90 минут, но выступил откровенно слабо. Португалец ни разу не попал в створ ворот соперника, нанеся четыре удара. После трёх из них мяч пролетел мимо ворот, а ещё один удар был заблокирован. Кроме того, за всю игру 38-летний нападающий не совершил ни одной обводки. Все эти статистические данные приводит SofaScore.

Напомним, что Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» в конце прошлого года. Сообщалось, что в Саудовской Аравии португалец будет зарабатывать 200 миллионов евро за сезон.

Роналду составил звёздную сборную из тех, с кем играл

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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