Роналду грубо сфолил, схватив соперника за шею

Звезда «Аль-Насра» Криштиану Роналду совершил грубое нарушение по ходу вчерашнего матча против «Аль-Хиляля». Во втором тайме 38-летний португальский бомбардир запрыгнул сзади на соперника и схватил его за шею, свалив на газон. За этот фол форвард получил желтую карточку.

Напомним, что поединок завершился поражением «Аль-Насра» со счетом 0:2. Оба гола в составе соперников забил нападающий Одион Игало.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел 11 поединков, в которых отметился 11 голами (четыре – с пенальти) и двумя результативными передачами.

«Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице.

У Роналду отобрали пенальти и не засчитали гол: «Аль-Наср» проиграл «Аль-Хилялю», дважды пропустив от Игало