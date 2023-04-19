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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду грубо сфолил, схватив соперника за шею

19 Апреля 2023 • 10:25 Комментировать (5)

Звезда «Аль-Насра» Криштиану Роналду совершил грубое нарушение по ходу вчерашнего матча против «Аль-Хиляля». Во втором тайме 38-летний португальский бомбардир запрыгнул сзади на соперника и схватил его за шею, свалив на газон. За этот фол форвард получил желтую карточку.

Напомним, что поединок завершился поражением «Аль-Насра» со счетом 0:2. Оба гола в составе соперников забил нападающий Одион Игало.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел 11 поединков, в которых отметился 11 голами (четыре – с пенальти) и двумя результативными передачами.

«Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице.

У Роналду отобрали пенальти и не засчитали гол: «Аль-Наср» проиграл «Аль-Хилялю», дважды пропустив от Игало

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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Комментарии (2)
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CHegevarra007
19 Апреля 2023 в 11:16
Один из очень немногих интересных моментов этого матча))
Alex1972
19 Апреля 2023 в 10:29
Он просто представил, что это был Месси... Ну а чё ему ещё делать... А-ха-ха-ха...🤼..
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