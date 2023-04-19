У Роналду началась голевая засуха

Звездный нападающий Криштиану Роналду не смог отметиться голами в двух подряд матчах за «Аль-Наср». Накануне команда КриРо потерпела поражение от принципиального соперника - «Аль-Хиляля» - со счетом 0:2.

В двух последних матчах чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал один балл и не забил ни одного мяча. До этих двух поединков Криштиану отметился семью забитыми мячами в четырех встречах за клуб и сборную Португалии.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду принял участие в 11 поединках, записав на свой счет 11 забитых мячей (четыре – с пенальти) и две результативные передачи.