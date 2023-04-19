У Роналду отобрали пенальти и не засчитали гол: «Аль-Наср» проиграл «Аль-Хилялю», дважды пропустив от Игало

«Аль-Хиляль» и «Аль-Наср» сошлись в рамках чемпионата Саудовской Аравии. Матч 25-го тура состоялся 18 апреля в городе Эр-Рияд.

На неделе, как поговаривают иностранные СМИ, Криштиану Роналду сменил главного тренера «Аль-Насру». Перестановка произошла совсем не вовремя – аккурат перед матчем с очень серьёзным соперником. Руди Гарсия ушёл, у руля пока встал хорват Йеличич, но лучше не стало. Даже эмоций не добавила эта замена футболистам «Аль-Насра».

В основе появились все лидеры команды: Криштиану Роналду, Лиус Густаво, Яхъя, Конан, Талиска. Но за первый тайм не создали ровным счётом ничего – всего лишь один кислый удар мимо ворот. Зато игрой правили другие знакомые фамилии: Одион Игало, Андре Каррильо и Мусса Марега. Звёзды «Аль-Хиляль» проявили себя в командных взаимодействиях, даже индивидуально смотрелись лучше.

Первый момент сам себе создал Марега: протащил мяч к углу штрафной площади, опасно пробил в ближний, но спас гостей голкипер. Далее Мусса бил после подачи от угла поля. Аль-Акиди отразил мяч перед собой, на обивание устремился Одион Игало, с трёх метров умудрившийся послать мяч над перекладиной. Давление «Аль-Хиляль» чувствовалось, «Аль-Наср» ничем толковым не отвечал и в конце первого тайма ожидаемо пропустил.

Игало в акробатическом прыжке через пробил, Аль-Амри рукой притормозил полёт мяча. Приговор исполнять пошёл сам же нигерийский форвард и был точен, Игало уверенно реализовал пенальти, пробив в угол – 1:0. Второй тайм «Аль-Наср» начал с двух замен, а эмоциональный Криштиану Роналду – с жёлтой карточки. Но ни к чему хорошему эти эмоции не привели.

«Аль-Хиляль» хладнокровно вёл игру, обдуманнее атаковал и справедливо удвоил преимущество в счёте. Бразилец Ричард Майкл с левого края ворвался в штрафную площадь и попал под неосмотрительный отбор Луиса Густаво. Опять пенальти, опять Одион Игало у «точки», опять несильный, но точный удар в угол и 2:0. И только тут «Аль-Хиляль» начал сбоить, слишком прижавшись к воротам в концовке матча.

«Аль-Наср» забегал, прижал соперника и мог возвращать интригу, но Роналду в этот вечер не везло. Сначала Криштиану выдал классный удар в «девятку» от угла штрафной площади, но рефери зафиксировал у него офсайд в момент приёма мяча. Затем КриРо заработал пенальти, пробив в руку одному из игроков в «стенке», уже собирался бить с 11 метров португалец, но Майкл Оливер отменил своё решение после повтора – не было там игры рукой.

Так и не добрался Криштиану Роналду до гола престижа, а об интриге и говорить сложно. «Аль-Хиляль» уверенно обыграл «Аль-Наср» и приблизился к нему в турнирной таблице. «Аль-Иттихад» может оторваться уже на шесть баллов.