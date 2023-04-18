Саудовские журналисты удивлены - Роналду покрывает ногти лаком

Саудовские журналисты в восторге - в такое состояние их привел случайный кадр из раздевалки «Аль-Насра», благодаря которому зрители имели счастье лицезреть самые зарабатывающие ноги в современном футболе в их естественном состоянии.

И оказалось, что Криштиану Роналду покрывает ноги лаком аки барышня - но не для того, чтобы казаться краше, а для того, чтобы быть здоровее, потому что лак, как оказалось, защищает ногти от определенных повреждений. Профессиональное отношение ко всем мелочам - именно это так восхищает арабскую общественность в суперзвезде мирового футбола.