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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Саудовские журналисты удивлены - Роналду покрывает ногти лаком

18 Апреля 2023 • 23:23 Комментировать (1)

Саудовские журналисты в восторге - в такое состояние их привел случайный кадр из раздевалки «Аль-Насра», благодаря которому зрители имели счастье лицезреть самые зарабатывающие ноги в современном футболе в их естественном состоянии.

И оказалось, что Криштиану Роналду покрывает ноги лаком аки барышня - но не для того, чтобы казаться краше, а для того, чтобы быть здоровее, потому что лак, как оказалось, защищает ногти от определенных повреждений. Профессиональное отношение ко всем мелочам - именно это так восхищает арабскую общественность в суперзвезде мирового футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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Комментарии (1)
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Alex1972
19 Апреля 2023 в 00:14
Покрывать ноги лаком может только он - дрыг-нога... Или просто гей... Никто и не сомневался... Ну, может только Морган... А-ха-ха-ха...💅🏻🦵..
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