Роналду составил звёздную сборную из тех, с кем играл

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду составил символическую сборную из тех футболистов, с которыми он делил раздевалку. О выборе 38-летнего португальца рассказывает Goal Arabia.

Сборная Роналду выглядит так: Касильяс – Рамос, Кьеллини, Фердинанд, Марсело – Модрич, Кроос, Скоулз – Бэйл, Руни, Бензема.

Как известно, в конце прошлого года Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром». За саудовский клуб звёздный португальский нападающий провёл 12 матчей, в которых записал на свой счёт 11 голов и 2 голевых паса на партнёров. Роналду по ходу своей карьеры пять раз выигрывал «Золотой мяч».