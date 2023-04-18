Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду составил звёздную сборную из тех, с кем играл

18 Апреля 2023 • 17:50 Комментировать

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду составил символическую сборную из тех футболистов, с которыми он делил раздевалку. О выборе 38-летнего португальца рассказывает Goal Arabia.

Сборная Роналду выглядит так: Касильяс – Рамос, Кьеллини, Фердинанд, Марсело – Модрич, Кроос, Скоулз – Бэйл, Руни, Бензема.

Как известно, в конце прошлого года Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром». За саудовский клуб звёздный португальский нападающий провёл 12 матчей, в которых записал на свой счёт 11 голов и 2 голевых паса на партнёров. Роналду по ходу своей карьеры пять раз выигрывал «Золотой мяч».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Марсело Уэйн Руни Криштиану Роналду Карим Бензема Икер Касильяс Серхио Рамос Пол Скоулз Рио Фердинанд Лука Модрич Джорджо Кьеллини Тони Кроос Гарет Бэйл Аль-Наср
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.04.23 в 22:00
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
2.75 3.65 2.25
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Апреля
17:50 · Саудовская Аравия
Роналду составил звёздную сборную из тех, с кем играл
13:14 · Саудовская Аравия
Роналду опубликовал радостный пост
16 Апреля
09:06 · Саудовская Аравия
Аргентинский тренер отказался работать с Роналду 3
15 Апреля
14:50 · Чемпионат мира 2026
Буфаль назвал свою цитату о Роналду фейком 1
14 Апреля
23:28 · Италия. Серия А
Погба и Роналду могут вновь стать одноклубниками
23:17 · Англия. Премьер-лига
Заха откажет клубам из Саудовской Аравии
17:26 · Чемпионат мира 2026
Буфаль: «Мне нравилось смотреть, как Роналду плачет» 1
11:58 · Англия. Премьер-лига
Месси и 50 игроков из топ-5 лиг Европы могут переехать в Саудовскую Аравию 1
13 Апреля
19:17 · Саудовская Аравия
«Аль-Наср» Роналду назначил нового тренера официально
17:18 · Саудовская Аравия
У Роналду будет новый тренер: «Аль-Наср» объявил об уходе Руди Гарсии 1 официально
11 Апреля
21:25 · Франция. Лига 1
Рамос воссоединится с Роналду – раскрыта зарплата 1 слухи
18:46 · Саудовская Аравия
Тренер «Аль-Насра» недоволен Роналду и остальными игроками 2
08 Апреля
13:23 · Франция. Лига 1
«Аль-Хиляль» работает над трансфером Рамоса
06:51 · Франция. Лига 1
Роналду или Месси: Агуэро выбрал, кто круче 3
07 Апреля
20:12 · Франция. Лига 1
В Саудовской Аравии считают, что Месси будет трудно привлечь огромной зарплатой
Все новости