Роналду опубликовал радостный пост

Бывший нападающий мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду разместил очередной пост в своих социальных сетях. В публикации 38-летний португальский бомбардир поздравил свою дочку с днем рождения.

«Любовь моя, поздравляю тебя с первым годом жизни. Папа тебя очень любит», - говорится в публикации футболиста.

Роналду с января текущего года выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». На счету Криштиану 11 голов и две результативные передачи в Высшей лиге.

В Саудовской Аравии португальский нападающий зарабатывает 200 миллионов евро в год.