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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду опубликовал радостный пост

18 Апреля 2023 • 13:14 Комментировать

Бывший нападающий мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду разместил очередной пост в своих социальных сетях. В публикации 38-летний португальский бомбардир поздравил свою дочку с днем рождения.

«Любовь моя, поздравляю тебя с первым годом жизни. Папа тебя очень любит», - говорится в публикации футболиста.

Роналду с января текущего года выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». На счету Криштиану 11 голов и две результативные передачи в Высшей лиге.

В Саудовской Аравии португальский нападающий зарабатывает 200 миллионов евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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