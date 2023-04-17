Клуб Роналду предложил Зидану огромные деньги

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может продолжить карьеру чемпионате Саудовской Аравии. Согласно информации газеты Marca, руководство клуба «Аль-Наср», за который выступает звездный португальский форвард Криштиану Роналду, сделало предложение французскому специалисту.

По сообщениям источника, «Аль-Наср» готов заключить с Зинедином трудовое соглашение с годовым окладом в размере 60 миллионов евро. Зидан пока никак не отреагировал на заманчивое предложение.

Напомним, что недавно с поста главного тренера «Аль-Насра» был уволен француз Руди Гарсия.

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