Анархия Криштиану Роналду в Саудовской Аравии продолжается

Три месяца назад мы уже писали о том, как по-королевски чувствует себя в Саудовской Аравии Криштиану Роналду. И уже тогда мы предполагали, что звёздный португалец не сможет ужиться с наставником «Аль-Насра» Руди Гарсией. Тем более что в контрактеРоналду была опция о потенциальной смене тренера.

Недоволен вторым местом

Руди Гарсия достаточно известный специалист, который становился чемпионом и обладателем Кубка Франции с «Лиллем» в сезоне-2010/11. Работал в «Марселе», «Роме» и «Лионе». С «Аль-Насром» у француза дела складывались тоже вполне неплохо, но второе место – это не место для Криштиану Роналду. В четырёх последних турах «Аль-Наср» уступил в гостях «Аль-Иттихаду» и сыграл вничью с «Аль-Фейхой» также на чужом поле. Именно компромиссный результат и послужил причиной критики главного тренера со стороны Криштиану. Хотя ещё изначально португалец не был доволен наставником, а за несколько дней до его отставки и вовсе выдал спич об отсутствии результатов у Гарсии. Француз в долгу не остался. После нулевой ничьи с «Аль-Фейхой» Руди Гарсия публично раскритиковал команду, чем, по сути, и подписал себе приговор.

Безграничная власть

Конечно, представить себе ситуацию, когда солдат критикует генерала, просто невозможно. Но Криштиану – это не просто игрок для чемпионата Саудовской Аравии. Он призван повысить привлекательность внутренней лиги, с чем стал справляться ещё до своего приезда на аравийскую землю. С точки зрения спортивных результатов к нему тоже нет вопросов. За десять сыгранных матчей Роналду отметился одиннадцатью забитыми мячами (четыре с пенальти) и отдал два голевых паса. Со своей популярностью и спортивными результатами Криштиану может не только увольнять тренеров и «нарушать» закон, но и принимать решение о формировании состава.

Зидан или Моуринью

История с назначением главных тренеров не нова для Роналду. В 2021 году он ратовал за то, чтобы Луис Энрике стал наставником «Манчестер Юнайтед» после того, как клуб отправил в отставку Уле-Гуннара Сульшера. Не вышло. Но и такой власти, как сейчас, у Роналду тогда не было. И пока клубом «рулит» экс-тренер молодёжного состав Динко Еличич, Криштиану активно ищет нового главного тренера. Выбор падает на двух именитых наставников – Зинедина Зидана и Жозе Моуринью. Альтернативными вариантами являются португалец Жорже Жезуш, возглавляющий «Фенербахче», или экс-наставник «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо из Аргентины. Моуринью, в случае своего согласия, получит почти 120 млн евро за два сезона контракта. Самый высокооплачиваемый игрок приглашает своего соотечественника стать самым высокооплачиваемым наставником. Откажется ли от такого предложения «особенный»?

Кроме топового главного тренера, «Аль-Наср» наверняка постарается укрепить состав. Уже сегодня появляются новости о том, что лигу пополнят 50 лучших игроков мира в течение двух следующих сезонов. Фирмино, Гюндоган, Бензема и дажеМесси… Сможет ли Роналду проявлять свои лидерские качества в такой компании?

Невероятный Криштиану Роналду повысил интерес к чемпионату Саудовской Аравии в десятки, а то и сотни раз. Со своей миссией в спортивном и авторитетном плане он справляется, переписывая законы страны, увольняя тренеров, набирая нужных партнёров. Чего ещё ждать от безграничной власти португальца?

Константин Лицин