Аргентинский тренер отказался работать с Роналду

Аргентинский тренер Антонио Мохамед, который занимает пост рулевого мексиканского «УНАМ Пумас», рассказал о предложении саудовского «Аль-Насра».

«Я уже несколько раз контактировал с представителями «Аль-Насра». На днях они снова звонили, поскольку подыскивают замену уволенному Руди Гарсии. Мне предложили большие деньги, но я отказался, ведь имею обязательства перед нынешним клубом. Я никогда не брошу одну команду ради другой», - передает слова специалиста Sportskeeda.

Об отставке Гарсии с поста главного тренера «Аль-Насра» стало известно 12 апреля. Напомним, что цвета этой команды защищает португальский нападающий Криштиану Роналду.

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