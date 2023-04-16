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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Аргентинский тренер отказался работать с Роналду

16 Апреля 2023 • 09:06 Комментировать

Аргентинский тренер Антонио Мохамед, который занимает пост рулевого мексиканского «УНАМ Пумас», рассказал о предложении саудовского «Аль-Насра».

«Я уже несколько раз контактировал с представителями «Аль-Насра». На днях они снова звонили, поскольку подыскивают замену уволенному Руди Гарсии. Мне предложили большие деньги, но я отказался, ведь имею обязательства перед нынешним клубом. Я никогда не брошу одну команду ради другой», - передает слова специалиста Sportskeeda.

Об отставке Гарсии с поста главного тренера «Аль-Насра» стало известно 12 апреля. Напомним, что цвета этой команды защищает португальский нападающий Криштиану Роналду.

«Аль-Наср» выгнал тренера после недовольства Роналду

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Антонио Мохамед
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