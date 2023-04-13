«Аль-Наср» вместе с Роналду рассматривает двух звёздных тренеров – среди них Зидан

В четверг «Аль-Наср» объявил об уходе Руди Гарсии с должности главного тренера. Команду принял Динко Еличич, но клуб настроен заполучить более статусного специалиста, о чём рассказывает CBS Sports.

По данным источника, на радаре «Аль-Насра» находятся два звёздных тренера – Зинедин Зидан и Жозе Моуринью. Француз сейчас свободен, а португалец работает с «Ромой».

Предполагается, что в выборе нового главного тренера принимает участие звёздный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» предлагает Моуринью 100 миллионов евро за контракт сроком на два сезона.

Реакция Роналду на уход тренера из «Аль-Насра»