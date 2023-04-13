В четверг «Аль-Наср» объявил об уходе Руди Гарсии с должности главного тренера. Новым рулевым команды стал 49-летний хорват Динко Еличич. С конца июля он работал с молодёжным составом «Аль-Насра».

Не исключено, что Иличич будет лишь временным наставником «Аль-Насра». Слухи уже связывают саудовский клуб со звёздным Жозе Моуринью, который сейчас возглавляет «Рому». Контракт португальца с клубом Серии А рассчитан до средины 2024 года.

«Аль-Наср» в настоящий момент занимает второе место в турнирной таблице саудовской лиги. От лидирующего «Аль-Иттихада» команда отстаёт на три зачётных балла.

Добавим, что за «Аль-Наср» выступает форвард Криштиану Роналду.

Реакция Роналду на уход тренера из «Аль-Насра»

Роналду мог выгнать тренера из «Аль-Насра»