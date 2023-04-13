В четверг «Аль-Наср» официально объявил об уходе Руди Гарсии с должности главного тренера команды. Ходят слухи, что клуб мог принять такое решение из-за позиции звёздного Криштиану Роналду.

Ранее источники в Испании сообщали о недовольстве Роналду работой Гарсии. Португалец футболист якобы считает, что при другом специалисте команда может выступать лучше.

Как тут не вспомнить, что когда Криштиану переходил в «Аль-Наср» пресса писала о том, что он сможет принимать решения по тренерам. Якобы такая договорённость была между форвардом и клубом.

38-летний Криштиану Роналду забил 11 голов в 12 матчах за «Аль-Наср».

Роналду может получить звёздного тренера – ему предложили 100 млн евро