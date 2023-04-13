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Саудовская Аравия. Премьер-лига

У Роналду будет новый тренер: «Аль-Наср» объявил об уходе Руди Гарсии официально

13 Апреля 2023 • 17:18 Комментировать

«Аль-Наср» официально объявил об уходе Руди Гарсии с должности главного тренера команды. Отмечается, что стороны расстались по обоюдному согласию. Руководители «Аль-Насра» поблагодарили француза за работу.

Руди Гарсия тренировал «Аль-Наср» с лета прошлого года. В 26 матчах под руководством этого специалиста команда одержала 18 побед, при 5 ничьих и 3 поражениях.

Напомним, что посреди сезона состав «Аль-Насра» пополнил звёздный нападающий Криштиану Роналду. На текущий момент команда занимает второе место в турнирной таблице саудовской лиги. От «Аль-Иттихада» «Аль-Наср» отстаёт на три очка.

Роналду может получить звёздного тренера – ему предложили 100 млн евро

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Руди Гарсия
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