«Аль-Наср» официально объявил об уходе Руди Гарсии с должности главного тренера команды. Отмечается, что стороны расстались по обоюдному согласию. Руководители «Аль-Насра» поблагодарили француза за работу.

Руди Гарсия тренировал «Аль-Наср» с лета прошлого года. В 26 матчах под руководством этого специалиста команда одержала 18 побед, при 5 ничьих и 3 поражениях.

Напомним, что посреди сезона состав «Аль-Насра» пополнил звёздный нападающий Криштиану Роналду. На текущий момент команда занимает второе место в турнирной таблице саудовской лиги. От «Аль-Иттихада» «Аль-Наср» отстаёт на три очка.

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