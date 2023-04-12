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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду может получить звёздного тренера – ему предложили 100 млн евро

12 Апреля 2023 • 14:43 Комментировать (2)

Жозе Моуринью может покинуть «Рому» уже ближайшим летом – за год до истечения срока контракта. Недавно Особенный самолично подлил масла в огонь, сказав, что «контракт не всегда имеет значение».

Моуринью может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Как сообщает издание AS, звёздный португальский тренер получил предложение от «Аль-Насра». Клуб готов заплатить Жозе 100 миллионов евро за два года работы. Таким образом, Особенный может стать самым высокооплачиваемым тренером в мире.

Таким образом, Жозе Моуринью может снова стать тренером Криштиану Роналду. В своё время португальцы уже пересекались в «Реале».

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» выгнал тренера после недовольства Роналду.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Криштиану Роналду Аль-Наср
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Комментарии (2)
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gcvh
12 Апреля 2023 в 15:10
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ингерман
12 Апреля 2023 в 14:50
ай давай маврикевна.. с тваим переходам вехтур развиция хфуцбола развернеца в сторану ближне-васточных васюков.. ты если чё главное не зависай.. побольше хайпу и скандалов.. народ ента любиц.. А-ха-ха-ха! )))
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