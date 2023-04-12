Роналду может получить звёздного тренера – ему предложили 100 млн евро

Жозе Моуринью может покинуть «Рому» уже ближайшим летом – за год до истечения срока контракта. Недавно Особенный самолично подлил масла в огонь, сказав, что «контракт не всегда имеет значение».

Моуринью может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Как сообщает издание AS, звёздный португальский тренер получил предложение от «Аль-Насра». Клуб готов заплатить Жозе 100 миллионов евро за два года работы. Таким образом, Особенный может стать самым высокооплачиваемым тренером в мире.

Таким образом, Жозе Моуринью может снова стать тренером Криштиану Роналду. В своё время португальцы уже пересекались в «Реале».

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» выгнал тренера после недовольства Роналду.