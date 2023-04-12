«Аль-Наср» выгнал тренера после недовольства Роналду

В «Аль-Насре» приняли решение расстаться с главным тренером команды Руди Гарсией, об этом сообщается на страницах газеты Marca.

Как стало известно источнику, французского специалиста отправили в отставку из-за неудачных результатов команды, а также испортившихся отношений с подопечными.

Ранее сообщалось, что главная звезда команды Криштиану Роналду недоволен работой Гарсии, о чем португалец сообщил боссам «Аль-Насра».

Команда идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Роналду и компания отстают от лидирующего «Аль-Иттихада» на три балла.