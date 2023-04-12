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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Аль-Наср» выгнал тренера после недовольства Роналду

12 Апреля 2023 • 10:05 Комментировать (3)

В «Аль-Насре» приняли решение расстаться с главным тренером команды Руди Гарсией, об этом сообщается на страницах газеты Marca.

Как стало известно источнику, французского специалиста отправили в отставку из-за неудачных результатов команды, а также испортившихся отношений с подопечными.

Ранее сообщалось, что главная звезда команды Криштиану Роналду недоволен работой Гарсии, о чем португалец сообщил боссам «Аль-Насра».

Команда идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Роналду и компания отстают от лидирующего «Аль-Иттихада» на три балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Руди Гарсия
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Комментарии (3)
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dengesiiz
12 Апреля 2023 в 11:03
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Kirolnic
12 Апреля 2023 в 10:48
Так пусть играющим тренером будет... Там еще Рамоса в помощники возьмет...
KLINSMANN
12 Апреля 2023 в 10:07
Ябида
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