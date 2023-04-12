Роналду недоволен в «Аль-Насре» - названа причина

Французский специалист Руди Гарсия может быть уволен с поста главного тренера «Аль-Насра». Согласно информации журналистов AS, нападающий команды Криштиану Роналду выразил недовольство работой специалиста. По мнению звездного португальца, клуб может играть на более высоком уровне.

Руководство «Аль-Насра» в курсе недовольства 38-летнего форварда. В связи с этим в клубе начали задумываться об отставке специалиста.

Гарсия занял пост главного тренера команды в конце июня 2022 года. Под руководством француза коллектив набрал 53 балла и располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Аль-Иттихада» на три пункта.

Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе, подписав контракт на 2,5 года.

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