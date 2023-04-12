Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду недоволен в «Аль-Насре» - названа причина

12 Апреля 2023 • 07:19 Комментировать (2)

Французский специалист Руди Гарсия может быть уволен с поста главного тренера «Аль-Насра». Согласно информации журналистов AS, нападающий команды Криштиану Роналду выразил недовольство работой специалиста. По мнению звездного португальца, клуб может играть на более высоком уровне.

Руководство «Аль-Насра» в курсе недовольства 38-летнего форварда. В связи с этим в клубе начали задумываться об отставке специалиста.

Гарсия занял пост главного тренера команды в конце июня 2022 года. Под руководством француза коллектив набрал 53 балла и располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Аль-Иттихада» на три пункта.

Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе, подписав контракт на 2,5 года.

Роналду или Месси: Агуэро выбрал, кто круче

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Руди Гарсия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
InterSan
12 Апреля 2023 в 08:07
Вот это уровень - один матч не забил и уже всем недоволен. Сейчас начнет говорить - что жара и песок негативно влияют на его Амбиции.
Ceroki
12 Апреля 2023 в 08:06
Полезло из дриша в очередной раз
На Евро-Футболе:
Новости
11 Апреля
21:25 · Франция. Лига 1
Рамос воссоединится с Роналду – раскрыта зарплата слухи
18:46 · Саудовская Аравия
Тренер «Аль-Насра» недоволен Роналду и остальными игроками 1
08 Апреля
13:23 · Франция. Лига 1
«Аль-Хиляль» работает над трансфером Рамоса
06:51 · Франция. Лига 1
Роналду или Месси: Агуэро выбрал, кто круче 3
07 Апреля
20:12 · Франция. Лига 1
В Саудовской Аравии считают, что Месси будет трудно привлечь огромной зарплатой
06 Апреля
14:10 · Италия. Серия А
Моуринью получил невероятное предложение и может воссоединиться с Роналду 4
05 Апреля
07:47 · Саудовская Аравия
Роналду повторил достижение, которое покорилось ему в 2018 году
01 Апреля
13:07 · Италия. Серия Б
Денис Черышев рассказал, каким был Роналду в «Реале» 10
10:57 · Саудовская Аравия
Роналду получил эксклюзивный торт по случаю очередного рекорда фото
31 Марта
23:30 · Англия. Премьер-лига
Конте отказался от подписания Роналду в 2022 году 1
16:14 · Испания. Ла Лига
Бензема раздумывает об уходе из «Реала» - у него есть хороший вариант слухи
30 Марта
12:36 · Англия. Премьер-лига
Роналду хотел стать капитаном «Манчестер Юнайтед», но получил отказ 2
07:25 · Саудовская Аравия
Экс-защитник сборной Франции Лебёф рассказал, в чём он лучше Роналду
07:14 · Саудовская Аравия
Уткин: «Хуже фанатов Роналду только фанаты Загитовой» 3
06:08 · Саудовская Аравия
Роналду раскатывает на гиперавто Bugatti за 8 миллионов евро 2
Все новости