Тренер «Аль-Насра» недоволен Роналду и остальными игроками

На выходных «Аль-Наср» не смог обыграть клуб «Аль-Фейха» в матче саудовской лиги (ничья 0:0). Главный тренер команды Руди Гарсия раскритиковал своих подопечных.

«Результат определённо плохой, и мы недовольны. Я не удовлетворён игрой футболистов. Я просил их выступить на том же уровне, что и в прошлом матче [там была победа 5:0 – прим.], но это не помогло. Бывает», - сказал Гарсия SSC.

«Аль-Наср» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице. «Аль-Иттихад» набрал на три очка больше.

Как известно, с начала года за «Аль-Наср» выступает звёздный Криштиану Роналду.