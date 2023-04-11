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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Тренер «Аль-Насра» недоволен Роналду и остальными игроками

11 Апреля 2023 • 18:46 Комментировать

На выходных «Аль-Наср» не смог обыграть клуб «Аль-Фейха» в матче саудовской лиги (ничья 0:0). Главный тренер команды Руди Гарсия раскритиковал своих подопечных.

«Результат определённо плохой, и мы недовольны. Я не удовлетворён игрой футболистов. Я просил их выступить на том же уровне, что и в прошлом матче [там была победа 5:0 – прим.], но это не помогло. Бывает», - сказал Гарсия SSC.

«Аль-Наср» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице. «Аль-Иттихад» набрал на три очка больше.

Как известно, с начала года за «Аль-Наср» выступает звёздный Криштиану Роналду.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Руди Гарсия
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