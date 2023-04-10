Роналду наехал на соперника после матча «Аль-Насра»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вступил в перепалку с игроком клуба «Аль-Фейха» после завершения матча 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Поединок завершился вничью со счетом 0:0.

Как сообщает Manchester Evening News, 38-летний португалец на повышенных тонах пообщался с соперником после финального свистка. Роналду выкрикнул: «Вы не хотели играть». После этого Криштиану скрылся в подтрибунном помещении.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии звездный нападающий поучаствовал в десяти поединках, записав на свой счет 11 забитых мячей (четыре – с пенальти) и две результативные передачи.

Прервалась голевая серия Роналду