Прервалась голевая серия Роналду

В рамках 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» встречался с клубом «Аль-Фейха». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

Таким образом, прервалась голевая серия португальца Криштиану Роналду. До этого 38-летний форвард забивал в четырех играх подряд. В предыдущих четырех поединках опытный голеадор отметился семью забитыми мячами.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану забил 11 голов и отдал две результативные передачи в десяти встречах.

Роналду перешел в «Аль-Наср» зимой, заключив контракт на два с половиной года. Его заработная плата составляет 200 миллионов евро.