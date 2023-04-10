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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Прервалась голевая серия Роналду

10 Апреля 2023 • 07:30 Комментировать

В рамках 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» встречался с клубом «Аль-Фейха». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

Таким образом, прервалась голевая серия португальца Криштиану Роналду. До этого 38-летний форвард забивал в четырех играх подряд. В предыдущих четырех поединках опытный голеадор отметился семью забитыми мячами.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану забил 11 голов и отдал две результативные передачи в десяти встречах.

Роналду перешел в «Аль-Наср» зимой, заключив контракт на два с половиной года. Его заработная плата составляет 200 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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