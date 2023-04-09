Роналду провёл слабый матч: «Аль-Наср» не сумел обыграть «Аль-Файха» и отстал в чемпионской гонке

«Аль-Наср» и «Аль-Файха» сошлись в рамках чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Встреча 23-го тура состоялась 9 апреля на стадионе «Аль-Маджмаа Спортс Сити».

Руди Гарсия не испытывал проблем с формированием стартового состава, «Аль-Наср» вышел в сильнейшем сочетании. Испанец Гонсалес цементировал оборону, ивуариец Конан мчался по флангу, в опорной зоне работал бразилец Луис Густаво, а в атаке уже привычные исполнители: техничные аравийцы Гариб и Яхъя ударно дополняют главных звёзд – Андерсона Талиску и Криштиану Роналду.

Фаворит начал резво. Уже на пятой минуте Гариб получил шикарный шанс на гол – он откликнулся на фланговый прострел и пробил в упор метров с пяти. Вот только Стойкович продемонстрировал чудеса реакции и выручил «Аль-Файха». А вот далее «Аль-Наср» будто отпустил вожжи, подумав, что игра пойдёт сама собой. Но получилось всё иначе.

В похожем стиле мог отличиться аль-Бакави, замыкавший прострел с левого края, но пробил защитник «Аль-Файха» над перекладиной. А затем хозяева даже забили. Трайковски завершил атаку точным дальним ударом, послав мяч в сетку метров с 25. Вот только по ходу наступления арбитры разглядели офсайд, поэтому финальный удар македонца уже значения не имел.

В этой суматохе слабо проявляли себя Роналду и Талиска, хотя старались оба. Криштиану рвался к каждому прострелу, навесу. Правда, замыкали их чаще другие и получалось опаснее. Яхъя однажды опередил звёздного португальца, подрезал мяч головой, но в створ ворот не попал. Роналду тогда уступил партнёру право пробить, а затем начал и сам выводить одноклубников на ударную позицию. КриРо вывел Гариба на рандеву с голкипером, но Абдуррахман замешкался и пока добавил удар был накрыт защитником.

К концу матча Роналду и сам начал бомбардировать ворота «Аль-Файха», но позиции не самые очевидные были. Сместился Криштиану с левого края, убрал соперника на замахе и пробил аккурат по позиции Стойковича. Затем примерился с дальней дистанции (метров 30 было до ворот), пустив мяч выше ворот. В концовке матча Талиска всё-таки забил, реализовав выход один на один, но гол тут же был отменён из-за офсайда у бразильца. Не успели даже порадоваться футболисты Руди Гарсии.

Так и не сумел «Аль-Наср» распечатать ворота «Аль-Файха», да даже голевых шансов особо не создал. Нулевая ничья притормозила команду Роналду в чемпионской гонке, в параллельной игре «Аль-Иттихад» выступил гораздо лучше.