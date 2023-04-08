Роналду раскрыл секрет своего успеха

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду рассказал, благодаря каким качествам он смог добиться успеха.

«Это не только упорный труд. Еще талант, смелость, страсть, вера и желание», - передает слова 38-летнего португальского бомбардира ютуб-канал Livescore.

Роналду в настоящий момент является игроком саудовского «Аль-Насра». Нападающий переехал в Саудовскую Аравию в январе нынешнего года. Он заключил контракт на 2,5 года с заработной платой в размере 200 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провел девять поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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