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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Слова Роналду после победы и дубля

05 Апреля 2023 • 08:13 Комментировать

Звездный центрфорвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о разгромной победе над «Аль-Адалхом» (5:0) в поединке 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии. В прошедшей встрече португалец отметился двумя забитыми мячами.

«Хорошая командная работы, продолжает двигаться вперед», - оставил сообщение 38-летний бомбардир в социальных сетях.

«Аль-Наср с 52 баллами занимает второе место в турнирной таблице местного чемпионата.

В нынешнем сезоне Криштиану отметился 11 голами и двумя результативными передачами в девяти матчах чемпионата Саудовской Аравии. Его контракт с клубом рассчитан на 2,5 года.

Роналду: «Я – лучший игрок в истории футбола»

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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