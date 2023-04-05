Слова Роналду после победы и дубля

Звездный центрфорвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о разгромной победе над «Аль-Адалхом» (5:0) в поединке 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии. В прошедшей встрече португалец отметился двумя забитыми мячами.

«Хорошая командная работы, продолжает двигаться вперед», - оставил сообщение 38-летний бомбардир в социальных сетях.

«Аль-Наср с 52 баллами занимает второе место в турнирной таблице местного чемпионата.

В нынешнем сезоне Криштиану отметился 11 голами и двумя результативными передачами в девяти матчах чемпионата Саудовской Аравии. Его контракт с клубом рассчитан на 2,5 года.

Роналду: «Я – лучший игрок в истории футбола»