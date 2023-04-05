Роналду повторил достижение, которое покорилось ему в 2018 году

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду продолжает активно забивать в последних матчах. Во вчерашнем поединке против «Аль-Адалху» 38-летний бомбардир отметился двумя забитыми мячами.

До этого опытный нападающий оформил по дублю в матчах квалификации чемпионата Европы – 2024 с Люксембургом и Лихтенштейном. Стоит отметить, что последний раз Криштиану забивал по два гола в трех подряд встречах в 2018 году, когда защищал цвета мадридского «Реала».

Роналду перешел в «Аль-Наср» в зимнее трансферное окно. Он подписал с клубом контракт на 2,5 года.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провел девять матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и двумя ассистами.