Дубли Криштиану Роналду и Талиски принесли «Аль-Насру» крупную победу над аутсайдером

«Аль-Адаль» и «Аль-Наср» сыграли в рамках чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Встреча 22-го тура состоялась 4 апреля.

«Аль-Наср» Руди Гарсии предстал в сильнейшем сочетании: тут и Криштиану Роналду, и Андерсон Талиска, и Луис Густаво. Гостям очень нужна была победа, чемпионская гонка входит в решающую стадию, отставание от «Аль-Иттихада» всего в один балл. «Аль-Адаль» тоже решает важные задачи – команде нужно не вылететь. Вообще, в этом матче встретились вторые команды чемпионата Саудовской Аравии – с конца таблицы и с начала.

Команда Криштиану Роналду активно матч начала, сам португалец откликался на все забросы, изредка забегая в офсайд. Хозяева оборонялись жёстко, порой грубо. Из-за излишней жёсткости быстро случилась первая вынужденная замена – сломали Сами аль-Наджи. За партнёра принялись мстить Гариб и Талиска. Первый выскочил на ударную позицию под небольшим углом, но пробил прямо в Миятовича.

Бразилец же замкнул подачу Конана, пробив с отскоком от газона. Тут Миятовичу пришлось постараться, однако кипер вновь выручил «Аль-Адаль». Не воспользовались они своими шансами, зато забил в итоге Роналду. Аль-Амри пошёл в дриблинг на левом углу штрафной площади, получил по ногам и через долгую паузу рефери указал на «точку». Пенальти пошёл исполнять Криштиану Роналду, пробивший точно в угол, Миятович реагировал по удару, но не достал – 0:1.

«Аль-Адаль» совсем ничем не отвечал фавориту. Были робкие подходы, дальние удары, но до конкретики дело так и не дошло. Зато Талиска во втором тайме решил выдать мастер-класс и по дальним ударам, и по опасным моментам. Андерсон получил пас от аль-Амри, с левого края сместился в центр, не стал входить в штрафную площадь и так шарахнул по воротам, что Миятович уже вынул мяч только из сетки – 0:2.

Уверенно вели игру футболисты «Аль-Насра» и решили замахнуться на крупную победу. А добыть её помог великий КриРо. Гол получился похожим на маневр Талиски, то Роналду получил мяч от Андерсона, пробросил под левую и пробил в дальний угол из пределов штрафной площади – 0:3. Прилетел и четвёртый мяч в концовке. Оформил дубль и Талиска, выскочивший на разрезающую передачу Яхья. Одним касанием Андерсон перекинул Миятовича – 0:4. Матч тихонько катился к финалу, но тут арбитр выдумал девять компенсированных минут, за которые Айдин Яхья и установил окончательный счёт - 0:5. Сам он накрыл защитника и наказал точным ударом из убойной позиции.

Крупная победа не позволила «Аль-Насру» вернуть себе первую строчку в чемпионате. В параллельном матче «Аль-Иттихад» тоже победил крупно, сохранив лидерство. Гонка продолжается.