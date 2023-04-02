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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду: «Я – лучший игрок в истории футбола»

02 Апреля 2023 • 12:43 Комментировать (2)

Бывший нападающий мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду считает себя лучшим футболистом в истории. Об этом он заявил в беседе с арабскими журналистами.

«Я – лучший игрок в истории футбола», - передает слова 38-летнего португальского бомбардира Goal Arab.

Напомним, что Криштиану является пятикратным обладателем «Золотого мяча».

В настоящий момент Роналду выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». Он подписал контракт на 2,5 года с заработной платой в размере 200 миллионов евро за сезон.

Криштиану сыграл в Высшей лиге восемь матчей, в которых забил девять голов и сделал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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Комментарии (2)
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ингерман
02 Апреля 2023 в 13:05
ай хароший троллинг са стараны кришти.. маладэц парень.. А-ха-ха-ха! )))
Sergey999
02 Апреля 2023 в 13:34
Ща выползет бородатое недоразумение)))
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