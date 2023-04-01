Португальский нападающий Криштиану Роналду получил от своего нынешнего клуба - «Аль-Насра» - эксклюзивный торт. Таким образом руководство команды поздравило 38-летнего бомбардира с мировым рекордом по матчам за национальные команды.

Криштиану провел за сборную Португалии 197 поединков, превзойдя достижение представителя Кувейта Бадера Аль-Мутава, на счету которого 196 матчей.

Роналду пополнил ряды «Аль-Насра» в зимнее трансферное окно. Нападающий подписал с клубом контракт на два с половиной года. Его заработная плата в саудовском клубе составляет 200 миллионов евро за сезон.