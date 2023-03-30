Уткин: «Хуже фанатов Роналду только фанаты Загитовой»

Популярный российский блогер Василий Уткин высказался о фанатах звездного португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Что ни говори, а хуже фанатов Роналду (я именно о фанатах) только фанаты Загитовой», - гласит сообщение Василия в социальных сетях.

Напомним, что в настоящий момент 38-летний португальский бомбардир выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». Его контракт рассчитан на 2,5 года, а заработная плата составляет 200 миллионов евро.

В этом сезоне Криштиану провел восемь матчей в чемпионате Саудовской Аравии, забил девять мячей и сделал два ассиста.