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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Уткин: «Хуже фанатов Роналду только фанаты Загитовой»

30 Марта 2023 • 07:14 Комментировать

Популярный российский блогер Василий Уткин высказался о фанатах звездного португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Что ни говори, а хуже фанатов Роналду (я именно о фанатах) только фанаты Загитовой», - гласит сообщение Василия в социальных сетях.

Напомним, что в настоящий момент 38-летний португальский бомбардир выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». Его контракт рассчитан на 2,5 года, а заработная плата составляет 200 миллионов евро.

В этом сезоне Криштиану провел восемь матчей в чемпионате Саудовской Аравии, забил девять мячей и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Василий Уткин
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